satna: रियल से अब रील पर भी धमाल मचा रहीं पुलिसवालियां

लगातार बढ़ रहे फॉलोवर्स कर रहे लाइक कमेंट

ड्यूटी से तनाव मुक्ति का सोशल मीडिया को बनाया साधन

Published: April 15, 2022 10:31:52 am

सतना.सोशल मीडिया का क्रेज आज सभी के सिर चढ़ कर बोल रहा है। इसमें भी इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है, फिर चाहे वह सेलीब्रिटी हो या फिर आम आदमी। इसके जरिये लोग खुद की भावनाएं दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो अपना एक्सपोजर भी अपने तरीके से कर रहे हैं। अब तो सतना पुलिस के जवान भी इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो बनाकर लोगों को अपना फैन बना रहे हैं। इनमें तो कुछ महिला पुलिस कर्मी नियमित तौर पर नये अपडेट रील्स के जरिये सोशल मीडिया की स्टार बनी हुईं हैं। हालांकि यह सब वे अपने ड्यूटी टाइम से इतर खाली वक्त पर कर रही हैं और मुश्किल जॉब से तनाव मुक्ति का तरीका भी मान रही हैं।

अंदाज के क्या कहने

सतना पुलिस की कुछ महिला सिपाहियों के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में महिला पुलिस कर्मी कभी शानदार डायलॉग बोलती नजर आती हैं तो कभी प्यार भरे रोमांटिक गानों पर नजाकत दिखाती नजर आती हैं। किसी रील में पुलिस की वर्दी में नसीहत देती दिखती हैं तो किसी में भारतीय परिधान साड़ी में लिपटकर सांस्कृतिक आभा बिखेरते दिखती हैं। कभी अपने बेटे के साथ डांस कर मातृत्व भावना उडे़लती दिखती है तो कभी रुआबी अंदाज के साथ मवालियों को संदेश देने वाली सख्त पुलिसकर्मी होने का भी एहसास कराती दिखती हैं।

वर्दी में बनाई कई वीडियो

टिकटॉप के वैन होने के बाद अब इंस्टाग्राम reels पर भी तेजी से वीडियो बनाने की शुरुआत हो गई है। हालांकि शार्ट वीडियो की सुविधा फेसबुक और यू ट्यूब पर भी है लेकिन इंस्टाग्राम का क्रेज युवाओं में ज्यादा है। इसी इंस्टाग्राम में बने एकाउंट के जरिये ये महिला पुलिसकर्मी अक्सर अपने शार्ट वीडियो शेयर कर सुर्खियां बटोर रही हैं। इन वीडियो में कई बार वे वर्दी में भी नजर आती हैं तो कुछ में डांस करती भी दिखती हैं।

हजारों लोग कर रहे फॉलो

इन पुलिस वालियों के इंस्टाग्राम में हजारों की संख्या में फालोवर्स है जो इनके शार्ट वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। हालांकि इनके शार्ट वीडियो को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है लेकिन इससे बेफिक्र महिला पुलिसकर्मी सोशल मीडिया में अपनी मजबूत दखल प्रदर्शित कर रही है। अच्छा भी है, आज की तनाव भरी जिंदगी में कुछ पल अपने ऐसे होने चाहिए जो न केवल तनाव से मुक्ति दें बल्कि अपनी अभिव्यक्ति का उन्मुक्त साधन भी बनें।

From real to reel, women policemen are making a splash