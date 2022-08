सतना मेडिकल कॉलेज पर सरकार की नजर, चुनाव से पहले हो जाएगा प्रारंभ

मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने जनवरी में नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम करेगी सतना दौरा

निर्माण कार्य सहित कॉलेज के पदों की भर्तियों को लेकर डीन ने सौंपा प्रस्ताव

सतना। मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता की ओर है और अगले एक दो माह में यह पूरा भी हो जाएगा। इसके साथ ही यहां पर अब फर्नीचर का काम प्रारंभ होना है। इस स्थिति में अगले सत्र से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिये जनवरी तक मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना सहित पदों पर भर्तियों का काम पूरा करना होगा। संभागायुक्त अनिल सुचारी ने बुधवार की शाम मेडिकल कॉलेज पहुंच कर यहां काम की प्रगति की जानकारी ली और अन्य सुविधाओं आदि के संबंध में देखा। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा, जिपं सीईओ डॉ परीक्षित झाड़े और पीआईयू के अधिकारी मौजूद रहे।

Government eyes on Satna Medical College, will start before elections