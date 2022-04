रीवा के बाद सतना में चला अपराधी के अवैध निर्माण पर सरकार का बुल्डोजर

सरकारी जमीन में बना मकान महज दो घंटे में जमींदोज, आरोपी पर दर्ज हैं 24 मामले, मारपीट का वीडियो बनाकर करता था वायरल

Published: April 06, 2022 02:14:07 am

सतना। रीवा में रेडकांड के बाद शुरू कार्रवाई की आंच सतना तक पहुंच चुकी है। प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत शुरू हुई कार्रवाई की जद में सतना के वे अपराधी भी आ गए हैं जिन्होंने जुर्म से दौलत कमाकर संपत्ति बनाई है। सतना में पहली कार्रवाई मंगलवार को कोलगवां थाना इलाके के गहरा नाला से लगी हुई नई बस्ती की दुर्गा नगर कॉलोनी में हुई। यहां पुलिस, नगर निगम व राजस्व अमले ने मिलकर अपराधी विपिन जायसवाल के पक्के मकान को जमींदोज कर दिया।

Government's bulldozer on illegal construction of criminals in Satna