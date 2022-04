खनिज विभाग के नये नियमों में अब भारी पड़ेगा अवैध कारोबार, बिना जुर्माना भरे नहीं मिलेगी वाहन सुपुर्दगी

सुपुर्दगी पाने ट्रैक्टर ट्राली का 50 हजार, डंपर और जेसीबी के लगेंगे 2 लाख रुपये

अवैध खनन-परिवहन में अब वाहन मालिक माना जाएगा जिम्मेदार

सतना। खनिज विभाग में अब अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के नए नियम लागू हो गए है। नये नियमों के तहत अब खनिज का अवैध कारोबार काफी महंगा पड़ने वाला है। इसके तहत अब अवैध परिवहन पर जुर्माना नहीं देने पर वाहन राजसात होंगे। साथ ही पकड़े गये वाहन तब तक नहीं छोड़े जाएंगे जब तक की तय राशि जमा नहीं की जाएगी। यह राशि ट्रैक्टर ट्रॉली के लिये 50 हजार एवं पोकलेन के लिये 4 लाख तय की गई है। इसके अलावा शास्ति के रूप में अवैध परिवहन पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी जमा करनी पड़ेगी। अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में भी रॉयल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी ली जाएगी। जुर्माना जमा नहीं करने की दशा में जब्त वाहनों और मशीनों को राजसात करने के साथ ही दंड की राशि दोगुनी हो जाएगी।

Illegal transport: Vehicle will be released only after paying the fine