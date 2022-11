मध्यप्रदेश: खाद्य विभाग की नजर में वयस्क के बराबर है नवजात की खुराक

पात्रता पर्ची में नवजात को भी वयस्क की भांति होता खाद्यान्न आवंटन

सतना। अगर आप रेलवे में सफर कर रहे हैं और आपके साथ दो साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसकी टिकट नहीं बनती है अर्थात उसे अलग से सीट नहीं दी जाती है। यही स्थिति कमोवेश प्लेन पर भी लागू होता है। अर्थात अगर कोई बच्चा मां की बांहों में यात्रा करता है तो उसे 90 फीसदी की छूट मिलती है जिसमें पृथक सीट शामिल नहीं होती है। लेकिन खाद्य विभाग इकलौता ऐसा विभाग है जो नवजात को भी पूर्ण वयस्क की तरह लाभ देता है। जी हां, अगर राशन कार्ड में नवजात बच्चे का नाम जुड़ जाता है तो उसे एक यूनिट मानते हुए पूर्ण वयस्क की तरह ही राशन प्रदान किया जाता है।

In Madhya Pradesh the dosage of newborn is equal to adult