satna: सहकारी संस्थाओं की नगदी व संपत्ति के सत्यापन में हो रही अनियमितता

नहीं पकड़ में आ रही अमानत में ख्यानत

10 अप्रैल की दी गई डेड लाइन

सतना. सहकारिता विभाग के नियमों के अनुसार जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनका 31 मार्च की स्थिति में नगदी एवं अन्य संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। इससे जहां संस्था की लाभ हानि का पता तो चलता ही है साथ ही अमानत में ख्यानत करने और संस्था की संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों के उत्तर दायित्व का भी निर्धारण होता है। लेकिन जिले में संस्थाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो रहा है। जिससे संस्थाएं बिना भय के गोलमाल कर रही हैं। हालांकि विभागीय जिम्मेदार इसके पीछे स्टाफ की कमी को बड़ा कारण बताते हैं। इनका कहना है कि 50 फीसदी से कम ऑडिटर वर्तमान में मौजूद हैं इसमें भी काम करने वालों की संख्या कम है। ऐसे में भौतिक सत्यापन का काम समय सीमा में पूरा नहीं हो पाता है।

satna: irregularities in the verification of cash and property of cooperative institutions