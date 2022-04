आईपीएस बनकर महिलाओं को सशक्त करना चाहती है खुशी, हायर सेेकंडरी में लहराया परचम

बोर्ड परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। जिला कक्षा 10वीं में थर्ड डिवीजन 12वीं में फस्र्ट क्लास। हाईस्कूल परीक्षा में जिले के महज 40.58 फीसदी बच्चे उत्तीर्ण हो सके, तो हायर सेकंडरी में 61.87 फीसदी छात्रों ने बाजी मारी। इस साल जिले में हाईस्कूल परीक्षा का परिणाम निराशाजनक रहा। 12वीं में छात्रों के मुकाबले छात्राओं का प्रदर्शन ठीक रहा। सभी संकायों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में लड़कियों का औसत लड़कों से अधिक रहा।

सतना. अमरपाटन की खुशी पाठक ने हायर सेेकंडरी में 468 अंक प्राप्त कर प्रदेश की मेधावी सूची में 10वां स्थान बनाया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व माता-पिता को दिया। कहा, पापा (दिनेश पाठक) भी सरकारी शिक्षक हैं। वे हर समय पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते थे। स्कूल शिक्षकों का भी भरपूर मार्गदर्शन मिला। कोविड काल का कुछ वक्त छोड़ दें तो पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। मैंने पढ़ाई को कभी बोझ नहीं माना। जितना समय मिला पूरा फोकस किया। चैप्टर को रटने की बजाय समसामयिक मुद्दों से रिलेटकर उन्हें समझने की कोशिश की ताकि लंबे समय तक याद रह सके। परीक्षा के ठीक पहले भाई का निधन हो गया था, अन्यथा रिजल्ट और बेहतर होता। पत्रिका से चर्चा में बताया कि आगे आईपीएस अधिकारी बनकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। संवैधानिक रूप से तो महिलाओं को बराबरी का हक है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में उन्हें वह महत्व नहीं मिलता। मैं इस व्यवस्था में बदलाव चाहती हूं। बीएचयू के इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूं। यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी है।

Khushi wants to empower women by becoming an IPS