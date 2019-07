अब MP में जमीन विवाद में दबंगों ने महिला को जिंदा जलाया, अस्पताल में आरोपियों के बताए नाम और दम तोड़ा

सतना. मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) के सतना जिले के गिंजारा गांव ( Ginjara village ) में भी सोनभद्र जैसा कांड हुआ है। यहां भी दबंगों ने एक महिला को जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है कि महिला की दबंगों ने पहले पिटाई की, उसके बाद जिंदा जला दिया। फिर महिला को सतना अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले महिला ने आरोपियों के नाम बताए हैं।

दरअसल, नागौद थाना क्षेत्र के गिंजारा गांव में सोमवार की शाम दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बाड़ी को लेकर हुए विवाद के बाद दबंगों ने पहले महिला को पीटा फिर उसे आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि गिंजारा गांव में बाड़ी को लेकर अनुराधा अहिरवार का गांव के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया। इसके बाद दंबगों ने पहले महिला के खेत में बाड़ी तो तोड़ दिया। फिर उशकी बुरी तरह पिटाई कर दी।

आरोप है कि दबंगों ने पिटाई के बाद महिला को आगे के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। किसी तरह लोगों ने पहले महिला को नागौद अस्पताल पहुंचाया, फिर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर सिटी कोतवाली पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों की सलाह पर पुलिस ने पीड़िता के बयान लिए।

अस्पताल में मौत

पीड़िता अनुराधा अहिरवार ने गांव के ही रविशंकर, हनुमान, दुन्नु और मुन्नू पंडित पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। तहसीलदार डॉ शैलेंद्र शर्मा के द्वारा बयान लेने के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं, घटना के बाद सतना एसपी रियाज इकबाल गांव पहुंचे। साथ ही वहां लोगों को समझाने की कोशिश की। महिला के परिजन पीएम कराने से इनकार कर रहे थे। वे लोग पहले आरोपियों पर एफआईआर कराने की मांग कर रहे थे।

वहीं, इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। घटना के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल भी वहां पहुंचे। मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। पुलिस भी मृतक के परिजनों को समझाने में लगी है।

Madhya Pradesh: A woman was burnt alive in Ginjara village of Satna, yesterday. Police say,'A fight broke out between groups over a land dispute yesterday. Investigation is being conducted.' pic.twitter.com/BEs0zUq9jo