मध्य प्रदेशः गांवों में अब साइकिल और बैलगाड़ी पर भी लगेगा टैक्स

पंचायत राज संचालनालय ने गांव वासियों के लिए निर्धारित किये कर

चारागाह आदि को टैक्स के दायरे में लाने पर खड़े हो रहे हैं सवाल

सतना. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था की मजबूती के लिये स्वयं की आय तैयार करने स्व निधि से समृद्धि अभियान प्रारंभ किया है। लेकिन इसके लिये जो टैक्स की व्यवस्था तैयार की है वह सवालों में आ गई है। यह कर प्रणाली ग्राम्य जीवन की व्यवस्था पर न केवल प्रभाव डालेगी बल्कि ग्रामीण जीविकोपार्जन के कारोबार भी महंगे हो जाएंगे। इस कर प्रणाली में गांव में बैलगाड़ी किराए पर देने वाले से भी कर वसूलने की व्यवस्था दी गई है तो गरीबों का किराए पर साइकिल लेना भी अब महंगा हो जाएगा क्योंकि इसे भी टैक्स के दायरे में ले आया गया है। इससे भी बड़ा मामला गरीबों के पीएम आवास को लेकर सामने आया है। अनिवार्य करों में शामिल संपत्ति कर का जो निर्धारण किया गया है उसमें प्रधानमंत्री आवास भी कर के दायरे में आ जाएंगे। पूंजी मूल्य के अनुसार इनके मालिकों को 500 रुपये टैक्स सालाना जमा करना होगा। इसको लेकर अभी से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हालांकि संबंधित टैक्स का निर्धारण वैकल्पिक है, लेकिन टैक्स प्रणाली में इसे शामिल करना ही शासन की सोच पर सवाल खड़ा कर रहा है।

Madhya Pradesh: Tax will be imposed on cycles and bullock carts in villages