satna: कुपोषण ऐसा फैला कि बच्ची की हड्डियों से चिपक गई चमड़ी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिये इलाज के निर्देश

चार सदस्यीय जांच टीम भोपाल से भेजी

सतना। आदिवासी बाहुल्य इलाके मझगवां में कुपोषण का दंश आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। एक दशक से लगातार चल रहे प्रयासों के बाद भी जमीनी हालात में अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है यहां पर संबंधित विभाग के मैदानी प्रयास गंभीरता से नहीं किये जा रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल है चित्रकूट से लगे सुरंगी गांव की 7 वर्षीय बच्ची सोमवती मवासी। पोषण और इलाज के अभाव में उसकी चमड़ी हडि़्डयों से चिपक गई है। हाथ पांव सूख चुके हैं। आंखे धंस चुकी है। इस बच्ची का वीडियो वायरल हुआ तो बात सीएम तक पहुंच गई। सीएम ने बच्ची के इलाज के निर्देश दिए हैं और उसके पालन पोषण की व्यवस्था का भरोसा दिलाया है। सीएम के निर्देश के बाद आनन फानन में विभागीय अधिकारी सक्रिय हुए और बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Malnutrition spread such that the skin stuck to the bones of the girl