रीवा के 1070 गांव व तीन तहसीलों को मिलाकर मप्र का 53वां जिला बना मऊगंज, मुख्यमंत्री बोले...भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाना ताकि, बेहतर विकास कर सकें

सतनाPublished: Mar 05, 2023 02:52:44 am

मऊगंज होगा प्रदेश का 53वां जिला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया होली का तोहफा, कहा-स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण नए जिले में होगा, प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम में संबल योजना के 27310 हितग्राहियों को 605 करोड़ बांटे

Mauganj became the 53rd district of MP