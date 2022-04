मैकेनिक के बेटे को प्रदेश की मेधावी सूची में 10वीं रैंक

बोर्ड परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। हाईस्कूल परीक्षा में जिले के महज 40.58 फीसदी बच्चे उत्तीर्ण हो सके, तो हायर सेकंडरी में 61.87 फीसदी छात्रों ने बाजी मारी। 12वीं में छात्रों के मुकाबले छात्राओं का प्रदर्शन ठीक रहा।

सतना डालीबाबा निवासी आयुष केशरवानी ने हायर सेकंडरी परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल कर प्रदेश में सतना का नाम रोशन किया है। उनके पिता प्रकाश केशरवानी लोटन अखाड़े के पास टू-व्हीलर मेंटीनेंस की दुकान चलाते हैं। पत्रिका से चर्चा में आयुष ने बताया कि खाली समय में दुकान आकर पापा का हाथ बंटाता था। आसपास के बच्चों को ट््यूशन देकर अपना जेब खर्च निकाल लेता हूं। ट््यूशन व दुकानदारी के साथ-साथ सेल्फ स्टडी कर प्रदेश की प्रवीण्य सूची में जगह बनाई है। आयुष का सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बताया कि डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए ही यूपीएससी की तैयारी करेगा। फिलहाल, कोङ्क्षचग के लिए बाहर जाने का विचार नहीं है। अपनी सफलता में माता-पिता के अलावा विद्यालय के शिक्षकों को श्रेय दिया। कहा, विद्यालय के सभी शिक्षक मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। ज्यादातर पढ़ाई तो विद्यालय में ही करता था। आयुष ने बताया कि घर में पढ़ाई के लिए वह बमुश्किल एक से दो घंटे ही निकाल पाता था।

Mechanic's son got 10th rank in the merit list of the state