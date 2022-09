satna: प्रभु श्रीराम प्रतिज्ञा स्थल 'सिद्धा' पर नहीं होगा खनन: शिवराज

पवित्र पर्वत सिद्धा मेंेो खनन पर मुख्यमंत्री ने लगाई रोक

बोले सीएम, आस्था के केन्द्रों पर नहीं होने देंगे उत्खनन

mining will not be done at lord shri ram pledge site 'siddha': shivraj