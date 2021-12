मंत्री शाह ने कहा कि सतना सीएमएचओ को सीएस बना दो और सीएस को सीएमएचओ

वेंटीलेटर की सही जानकारी नहीं देने पर प्रभारी मंत्री ने सीएमएचओ को लगाई फटकार

बोले- कोविड नहीं होगा तो क्या वेंटीलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, दो दिन में चालू कर कलेक्टर को बताएं

सतना. प्रदेश के वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में ज्यादातर समय सीएमएचओ डॉ अशोक अवधिया मंत्री के निशाने पर रहे। मंत्री के सवालों का सही और संतोषजनक जवाब न देने पर कई बार नाराजगी का सामना करना पड़ा। स्थितियों को देखते हुए मंत्री ने यह तक कह दिया कि यहां सीएमएचओ की जगह सीएस को बैठा देना चाहिए और सीएस की जगह सीएमएचओ को। वेंटीलेटर के बंद रहने पर भी नाराजगी जाहिर की और दो दिन में सभी वेंटीलेटर चालू कराने कहा। उन्होंने कोविड की संभावित तीसरी लहर रोकने व्यवस्थाओं के सभी आवश्यक प्रबंध चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक नागेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा, कल्पना वर्मा, कलेक्टर अनुराग वर्मा, आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, जिपं सीईओ डॉ परीक्षित राव झाड़े सहित अन्य मौजूद रहे।

Minister Shah said, make CMHO CS in Satna and CS as CMHO