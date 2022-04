satna: गलती बैंकों की और शिकायत फोर्स क्लोज हो रही किसानों की

बैंकों ने किसानों की राशि काटी लेकिन फसल बीमा कंपनी में जमा नही कराया

अब लाभ पाने से वंचित रह गये किसान हो रहे परेशान

सतना. प्रदेश के मुखिया किसानों के हित के लिये लगातार प्रयासरत हैं। फसल नुकसानी से परेशान किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिये किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर भी की। लेकिन सतना जिले में काफी संख्या में हितग्राही किसान ऐसे हैं जिनके खाते में फसल बीमा की राशि नहीं पहुंची। परेशान किसानों ने जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की तो पता चला कि बैंको ने किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम तो काट लिया था लेकिन उसे बीमा कंपनी को नहीं दिया। नतीजा उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। यह तथ्य सामने आने के बाद अब बैंकों पर बिना कोई कार्रवाई किये या किसानों को बिना राहत दिलाए इन शिकायतों को फोर्स क्लोज करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

Mistake of banks and complaints of farmers getting force closing