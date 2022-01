MP के मंत्री Vijay shah बोले-टैक्स कम नहीं कर सकती हमारी सरकार, विधायक से हुई तकरार

बढ़े हुए संपत्तिकर व निगम प्रशासन द्वारा की जा रही दुकानों की तालाबंदी का मुद्दा उठाया था सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने

Published: January 30, 2022 02:59:02 am

सतना. प्रभारी मंत्री विजय शाह की अध्यक्षता में शनिवार शाम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला योजना समिति की बैठक में तनाव की स्थिति बन गई। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने निगम प्रशासन द्वारा दुकानों में की जा रही तालाबंदी का विरोध करते हुए रोक लगाने की मांग की। कहा, भाजपा सरकार में संपत्तिकर चार गुना बढ़ गया है। इससे व्यापारी टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। दुकानों में तालाबंदी से व्यापारियों का व्यवसाय चौपट हो रहा है। मंत्रीजी आपकी सरकार है, टैक्स कम कराइए। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार टैक्स कम नहीं कर सकती। जब आपकी आएगी तो करा लेना।

MP minister said - our government cannot reduce tax