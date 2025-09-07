Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

चकाचक होगी एमपी की ये रोड, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

mp news: लोक निर्माण विभाग ने जारी किया टेंडर, बारिश खत्म होगी शुरू होगा काम, लोगों को मिलेगी राहत...।

सतना

Shailendra Sharma

Sep 07, 2025

satna
demo pic

mp news: मध्यप्रदेश के सतना से सेमरिया तक की रोड चकाचक होगी और इस पर सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। दरअसल सतना-सेमरिया मार्ग की 25 किमी. की जर्जर हो चुकी सड़क के डामरीकरण (पैच वर्क) के लिए पांच करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। संभागीय मुख्यालय में होने वाली बैठक के बाद उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी और बजट भी जारी कर दिया जाएगा। बारिश खत्म होते ही इस पर तेजी से काम शुरू होगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी।

चकाचक होगी रोड, भरेंगे गड्ढे

सतना से सेमरिया तक की 25 किमी. लंबी सड़क की हालत लंबे समय से बेहद खराब है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी रोड के कारण इस पर से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बदखर से बाबूपुर होते हुए कोटर तहसील कार्यालय तक का रास्ता इतना खराब है कि इसे देखकर लगता है मानो सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़क है। इस कारण लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। इस बदहाली से तंग आकर, लौलाछ-बिहरा और बिरसिंहपुर क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग से आना-जाना ही बंद कर दिया था। इसे पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

ये भी पढ़ें

1 लाख रूपये की रिश्वत लेते सहायक समिति प्रबंधक व साथी पकड़ाया, लोकायुक्त की कार्रवाई
सागर
sagar

7 मीटर तक चौड़ी होगी सड़क

खस्ताहाल सड़क में पैचवर्क कर डामरीकरण किया जाएगा। यह सड़क बाबूपुर तक 7 मीटर चौड़ी होगी। इसके आगे कोटर तहसील कार्यालय तक 5 मीटर चौड़ी रहेगी। हालांकि भविष्य में बनने वाली नई सड़क बदखर बायपास तक फोर लेन रहेगी। बाकी जगह यही स्थिति रहेगी। सिर्फ कोटर बस स्टैंड में 7 मीटर से ज्यादा चौड़ाई दी जाएगी। क्योंकि नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील व थाने के कारण ट्रैफिक ज्यादा रहता है। पीडब्ल्यूडी ईई वीआर सिंह ने बताया कि सतना-सेमरिया रोड को 100 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर सीसी सड़क बनाने की स्वीकृति है, पर बजट नहीं मिला है। सतना-सेमरिया मार्ग को लेकर अभी 5 करोड़ की लागत से डामर सड़क का टेंडर लगा है। नई सड़क का बजट मिलने की भी संभावना है। नया बजट न मिला तो डामर का काम कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के इन दो शहरों के बीच बनेगा नया फोरलेन रोड, जल्द होगा जमीन अधिग्रहण
इंदौर
NEW FOUR LANE

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 07:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / चकाचक होगी एमपी की ये रोड, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट