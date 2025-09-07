चकाचक होगी एमपी की ये रोड, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

mp news: मध्यप्रदेश के सतना से सेमरिया तक की रोड चकाचक होगी और इस पर सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी। दरअसल सतना-सेमरिया मार्ग की 25 किमी. की जर्जर हो चुकी सड़क के डामरीकरण (पैच वर्क) के लिए पांच करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। संभागीय मुख्यालय में होने वाली बैठक के बाद उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी और बजट भी जारी कर दिया जाएगा। बारिश खत्म होते ही इस पर तेजी से काम शुरू होगा, जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी।
सतना से सेमरिया तक की 25 किमी. लंबी सड़क की हालत लंबे समय से बेहद खराब है। गड्ढों में तब्दील हो चुकी रोड के कारण इस पर से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बदखर से बाबूपुर होते हुए कोटर तहसील कार्यालय तक का रास्ता इतना खराब है कि इसे देखकर लगता है मानो सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढों में सड़क है। इस कारण लोग आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे। इस बदहाली से तंग आकर, लौलाछ-बिहरा और बिरसिंहपुर क्षेत्र के लोगों ने इस मार्ग से आना-जाना ही बंद कर दिया था। इसे पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
खस्ताहाल सड़क में पैचवर्क कर डामरीकरण किया जाएगा। यह सड़क बाबूपुर तक 7 मीटर चौड़ी होगी। इसके आगे कोटर तहसील कार्यालय तक 5 मीटर चौड़ी रहेगी। हालांकि भविष्य में बनने वाली नई सड़क बदखर बायपास तक फोर लेन रहेगी। बाकी जगह यही स्थिति रहेगी। सिर्फ कोटर बस स्टैंड में 7 मीटर से ज्यादा चौड़ाई दी जाएगी। क्योंकि नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील व थाने के कारण ट्रैफिक ज्यादा रहता है। पीडब्ल्यूडी ईई वीआर सिंह ने बताया कि सतना-सेमरिया रोड को 100 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर सीसी सड़क बनाने की स्वीकृति है, पर बजट नहीं मिला है। सतना-सेमरिया मार्ग को लेकर अभी 5 करोड़ की लागत से डामर सड़क का टेंडर लगा है। नई सड़क का बजट मिलने की भी संभावना है। नया बजट न मिला तो डामर का काम कराया जाएगा।