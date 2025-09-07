चकाचक होगी एमपी की ये रोड, सरपट दौड़ेंगी गाड़ियां

खस्ताहाल सड़क में पैचवर्क कर डामरीकरण किया जाएगा। यह सड़क बाबूपुर तक 7 मीटर चौड़ी होगी। इसके आगे कोटर तहसील कार्यालय तक 5 मीटर चौड़ी रहेगी। हालांकि भविष्य में बनने वाली नई सड़क बदखर बायपास तक फोर लेन रहेगी। बाकी जगह यही स्थिति रहेगी। सिर्फ कोटर बस स्टैंड में 7 मीटर से ज्यादा चौड़ाई दी जाएगी। क्योंकि नगर पंचायत मुख्यालय, तहसील व थाने के कारण ट्रैफिक ज्यादा रहता है। पीडब्ल्यूडी ईई वीआर सिंह ने बताया कि सतना-सेमरिया रोड को 100 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर सीसी सड़क बनाने की स्वीकृति है, पर बजट नहीं मिला है। सतना-सेमरिया मार्ग को लेकर अभी 5 करोड़ की लागत से डामर सड़क का टेंडर लगा है। नई सड़क का बजट मिलने की भी संभावना है। नया बजट न मिला तो डामर का काम कराया जाएगा।