सटोरिये ने देशी पिस्टल से कारोबारी को मारी गोली, बोला-सट्टे का पैसा नहीं दे रहा था इसलिए हत्या कर दी

अमरपाटन कस्बे के सतना चौराहे पर हुई वारदात, घटना से फैली सनसनी

सतना. अमरपाटन कस्बा के सतना चौराहे पर चाय की दुकान में हुए मामूली विवाद में आरोपी ने ऑटो पाट्र्स कारोबारी पर देशी पिस्टल से फायर कर दिया। दो गोली लगते ही कारोबारी जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मंगलवार की रात आठ बजे भीड़भाड़ के बीच गोली चलने से चौराहे में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से दो देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

