Satna BJP: सीएम के सामने उठा नारायण का मुद्दा, चित्रकूट के टिकट पर भी चर्चा

प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने जिला कोर कमेटी के सदस्यों से की सीधी बात

संवाद बढ़ाने जिले में सशक्त होगी कोर कमेटी

अकेले नहीं लिए जा सकेंगे महत्वपूर्ण फैसले

Published: May 11, 2022 11:02:45 am

सतना. मिशन 2023 को लेकर भाजपा अब पूरी तरह से सक्रिय मुद्रा में आ गयी है। इसको लेकर तमाम रणनीतियां और कार्यक्रम बनने लगे हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में सतना जिले की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में न केवल संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई बल्कि सत्ता और संगठन के समन्वय पर भी बात की गई। यह भी तय किया गया कि छोटे बड़े नेता और जनप्रतिनिधि लगातार संपर्क में रहेंगे। जिला अध्यक्ष या अन्य कोई अकेले महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसले नहीं ले सकेंगे। ऐसे मामले कोर कमेटी के संज्ञान में लाना अनिवार्य होगा। इस दौरान विधानसभावार स्थितियों पर भी रणनीतिक चर्चा की गई। जिसमें मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के संबंध में बातें हुई तो रैगांव चुनाव की चर्चा के साथ ही चित्रकूट और नागौद के टिकट को लेकर भी बातें हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सतना के प्रभारी मंत्री डॉ विजय शाह सहित अन्य शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी तैयारी के पहले जिले की कोर टीम को एक्टीवेट करने सभी सदस्यों के साथ बैठकर काम काज की समीक्षा की। कोर कमेटी की बैठकों को लेकर सवाल दागे गये तो प्रवास पर जोर दिया गया। कहा गया कि जिलाध्यक्ष कम से कम जिले में 15 दिन का प्रवास करेंगे तो जिला प्रभारी 10 दिन और संभाग प्रभारी दो दिन का प्रवास जिले में करेंगे।

Satna BJP: Narayan's issue raised in front of CM, Chitrakoot ticket also discussed