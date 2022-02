सीधी भर्ती का नया रोस्टर जारी, एमपी मे अब 73 फीसदी हुआ आरक्षण

मार्च 19 से ओबीसी और जुलाई 19 से ईडब्लूएस को मिलेगा आरक्षण

पुराना रोस्टर किया गया फ्रीज, अब नये रोस्टर के आधार पर गणना

सतना. प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती के पदों के लिये 73 फीसदी आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद सभी विभागों ने 100 बिन्दु के नये आरक्षण रोस्टर को निर्धारित करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। नई आरक्षण व्यवस्था में सबसे ज्यादा 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया है।

New roster of direct recruitment released, now 73 reservation in MP