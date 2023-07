LAW की पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे मप्र के सैकड़ों छात्र, BCI से संबद्धता ने अटकाए एडमिशन

विधि काॅलेज में इस शिक्षण सत्र में भी नहीं मिल पाया छात्रों को प्रवेश, दूसरे काॅलेजों में भटक रहे, सितंबर में बीसीआइ के निरीक्षण की संभावना, अगले सत्र से मिल सकता है प्रवेश

No admission in BA LLB due to non-affiliation of Bar Council of India