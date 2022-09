satna: अब भारत में एक्सपोर्ट क्वालिटी का अनार तैयार करना होगा आसान

सतना के वैज्ञानिक ने देश में पहली बार की अनार की जीनोम सीक्वेंसिंग

भारत में होता है विश्व का 50 फीसदी अनार, निर्यात सिर्फ 3 फीसदी

सतना। भारतीय वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार अनार की पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग का काम पूरा कर लिया है। इस काम को पूरा करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र सोलापुर और जीनोमिक्स लैब न्युक्लियोम इंफॉर्मेटिक्स ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र सोलापुर के नीलेन्द्र विक्रम सिंह ने लीड किया है और जीनोम सिक्वेंसिंग का काम जीनोम वैज्ञानिक सतना निवासी दुष्यंत सिंह ने किया। इस प्रयोग के बाद अब अनार के सभी अनुवांशिक गुणों की पहचान कर ली गई है। इसके बाद अब अनार सुधार कार्यक्रम को गति मिल सकेगी।

