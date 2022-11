अब समूह की महिलाएं घरेलू हिंसा की समस्याएं सुलझाने अफसरों के साथ करेंगी बैठक

वूमेन ट्रेंड....जनपद सीधी के परिसर में हुई लोक अधिकार केंद्र की शुरूआत

-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय मंत्री ने किया वर्चुअल शुभारंभ

Now the women of the group will hold a meeting with the officers to solve the problems of domestic violence