new epic : अब बनेंगे नये सिक्योरिटी फीचर वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र

भारत निर्वाचन sआयोग ने नये मतदाता पहचान पत्र में किये बड़े बदलाव

सतना। मतदाताओं को अब नवीन सुरक्षा मापदण्ड वाले मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) जारी किये जाएंगे। हालांकि इनके साथ ही पूर्व में जारी किये गये मतदाता पहचान पत्र भी मान्य रहेंगे। नये मतदाता पहचान पत्र में न केवल मतदाता की रंगीन फोटो होगी बल्कि इनमें अन्य नई विशेषताएं होंगी जो इन्हें अनूठा स्पर्श देंगी।इनमें नए सेफ्टी फीचर्स जोड़े गये हैं। नया इपिक ड्राइविंग लाईसेंस, पेन कार्ड की तरह क्षैतिज (horizontal) रहेगा।

Now voter photo identity card with new security feature will be made