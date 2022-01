Satna: नगरीय निकायों में ओबीसी मतदाता 37% लेकिन राजनीतिक सहभागिता 50% से ज्यादा

पिछड़ा वर्ग का ओबीसी आरक्षित सीटों के अलावा अनारक्षित सीटों में भी 27 फीसदी कब्जा

सतना। अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के अध्ययन के लिये म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग द्वारा तैयार कराई गई जानकारी में नगरीय निकायों के मतदाताओं की भी जानकारी सामने आ गई है। जिले के 11 नगरीय निकायों में ओबीसी मतदाताओं का प्रतिशत 37.11 फीसदी सामने आया है। वहीं आरक्षण की स्थिति अगर देखें तो ओबीसी आरक्षित सीटों के अलावा अनारक्षित सीटों पर भी पिछड़ा वर्ग का 27 फीसदी कब्जा है। इस लिहाज से देखा जाए तो जिले के नगरीय निकायों में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक सहभागिता ओबीसी मतदाताओं के हिसाब से काफी ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि पंचायतों में ओबीसी मतदाताओं का प्रतिशत 39 फीसदी है।

Satna: OBC voters in urban bodies 37% but political participation more than 50%