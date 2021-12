एमपी में बंद होगा भंडारण का ओपन कैप सिस्टम, अब कवर्ड गोदाम बनेंगे

बीओटी से बनवाए जाएंगे 35 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवर्ड गोदाम

किसानों से खरीदी जाने वाली उपज के भण्डारण में आएगी समस्या

Open cap system of storage will be closed in MP, now covered warehouse