पंचायत चुनाव: पर्चा भरने का अंतिम दिन आज, एनओसी के आवेदन 12 बजे तक ही

पंचायत चुनाव में अदेय प्रमाण पत्र जारी करने कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

प्रथम और द्वितीय चरण के लिए जारी किये गये निर्देश

सतना। प्रथम और द्वितीय चरण की निर्वाचन वाली पंचायतों में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी तिथि 20 दिसंबर को अपरान्ह 3 बजे तक है। इसे देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देश पर अदेय प्रमाण पत्र जारी करने की विशेष व्यवस्था की गई है।

Panchayat elections: Today is the last day to fill the form, applications for NOC only till 12 o'clock