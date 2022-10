तबादला उद्योगः जमीन फर्जीवाड़े के दोषी पटवारी को फिर दी शहर की पदस्थापना

जनप्रतिनिधियों के इशारों पर तैयार तबादला सूची सवालों में

नेताओं के इशारे पर चेहरे देख कर बांटे गए मलाईदार इलाके

विधानसभा आश्वासन और सीएस की जांच की भी अनदेखी

सतना. जिले में पटवारियों का तबादला अपने आप में ज्वलंत विषय बना रहता है। इसकी मुख्य वजह है सतना शहर के पटवारी हल्के में पदस्थापना को लेकर होने वाली जोर आजमाइश और इस पर जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा का शामिल होना। जैसे ही तबादला नीति जारी होती है वैसे ही कुछ चिन्हित पटवारी अपने आकाओं की शरण में पहुंच कर सतना शहर के पटवारी हल्कों में पदस्थापना को लेकर सक्रिय हो जाते हैं। इतना ही नहीं इन पटवारियों की शहर में पदस्थापना को लेकर नेता भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे में तबादलों को लेकर प्रशासनिक मसले हाशिए पर चले जाते हैं। इस बार भी कमोवेश ऐसा ही हुआ लेकिन लगभग एक दशक बाद शहर में ऐसे पटवारियों को पदस्थ कर दिया गया है जिनके साथ विवाद परछाई की तरह चलता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि रामानंद सिंह पटवारी की शहर के बरदाडीह हल्के में पदस्थापना को लेकर। विधानसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के एक प्रश्न के बाद मुख्य सचिव स्तर पर हुई जांच में इन्हें को दोषी माना गया था और जेल भी जा चुके हैं। उन्हें वापस सतना शहर में पदस्थ करने से जिले भर में चर्चा है।

Patwari, guilty of land fraud, was again posted in the city