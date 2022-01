मध्यप्रदेश में फायर एक्ट लागू करने की तैयारी, बिल का ड्राफ्ट तैयार

अग्रि हादसे का कारण बनने वाले से पीड़ित को मिलेगा मुआवजे का अधिकार

एक्ट का उल्लंघन करने पर 6 माह की हो सकेगी जेल

कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों से 14 जनवरी तक मांगे गये सुझाव

Published: January 07, 2022 09:53:47 am

सतना. बहुमंजिला इमारतों और भवनों में लगातार हो रहे अग्रिहादसों के बाद भी मध्यप्रदेश में अभी तक फायर एक्ट लागू नहीं हो सका है। अभी तक नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत ही इमारतों के निर्माण की मंजूरी दी जाती रही है। प्रदेश में फायर एक्ट लागू नहीं होने से नगरीय प्रशासन के फायर अमले को न तो भवन की जांच के अधिकार हैं और न ही कोई कार्रवाई कर सकता है। अब प्रदेश सरकार ने ' मध्यप्रदेश फायर एण्ड इमरजेंसी सर्विस एक्ट 2020' को लागू करने की तैयारी कर ली है।

