Satna में जल जीवन मिशन की प्रगति धीमी, संभागायुक्त बोले-EE PHE होंगे सस्पेंड

समीक्षा : मार्च तक 220 गांवों में होनी थी जल की सप्लाई, कार्य अभी भी अधूरा

सतना. संभागयुक्त अनिल सुचारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। मिशन के तहत 220 गांवों की परियोजना को मार्च तक पूरा हो जाना था लेकिन अभी तक पूरा नहीं होने पर ईई पीएचई रावेन्द्र सिंह पर नाराज हुए। कहा, आप तो सस्पेंड होंगे। तीन माह पहले जब स्वीकृति मिली थी तो वर्क ऑर्डर में इतनी देरी क्यों हुई? साथ ही अधीक्षण यंत्री से कहा, इसे देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं ईई पीएचई की कमजोर प्रगति पर नोटिस जारी करने को कहा। कलेक्टर से कहा, आप तो इनका प्रस्ताव भेजो, मैं सस्पेंड करूंगा। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा, एसपी आशुतोष गुप्ता, जिपं सीईओ डॉ परीक्षित झाड़े, निगमायुक्त राजेश शाही सहित जल निगम, पीएचई, जल संसाधन, लोक निर्माण, पीआईयू एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी उपस्थित रहे।

Divisional Commissioner said - EE PHE will be suspended