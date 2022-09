satna: कन्सल्टेंट को प्रजेन्टेशन देते देख पीएस ने ईई को लगाई फटकार

कहा, सब ठेके पर थोड़ी दे दिया है जो दूसरे को आगे कर खुद पीछे शांति से बैठे हो

Published: September 23, 2022 11:07:18 am

सतना। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मनीष सिंह ने सतना स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा की। इसके पहले उन्होंने शहर में चल रहे एक-एक काम का मौका मुआयना भी किया। कुछ स्थानों में प्लानिंग को लेकर असंतोष जताया और कन्सल्टेंट एजेंसी पर नाराजगी जाहिर की। सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा के दौरान जब कन्सल्टेंट ने प्रजेन्टेशन देना शुरू किया इस पर वे नाराज हो गए। ईई को फटकार लगाई और कहा कि सब कुछ ठेके पर थोड़ी दे दिया है जो ये प्रजेन्टेशन देंगे और आप पीछे शांति से बैठेंगे। इस दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा, निगमायुक्त राजेश शाही और स्मार्ट सिटी का तकनीकि अमला मौजूद रहा।

PS reprimanded EE after seeing the consultant giving a presentation