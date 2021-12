बहु उद्देश्यीय बनेंगी राशन दुकानें, खुलेंगे कामन सर्विस सेन्टर

एमपी ऑन लाइन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी

लोगों को मोहल्ले और गांव में मिल सकेंगी शासन की नागरिक सेवाएं

Published: December 21, 2021 10:09:05 am

सतना. अब राशन दुकानों में सिर्फ खाद्यान्न नहीं मिलेगा बल्कि नागरिक सुविधा केन्द्र की तरह भी काम करेंगे। राशन दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने के लिये जल्द ही यहां कॉमन सर्विस सेंटर एवं एमपी ऑनलाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों से कहा है कि विक्रेताओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाए और अधिक से अधिक पंजीयन की कार्यवाही की जाए। आगामी दो-तीन माह में यह व्यवस्था भौतिक रूप से प्रारंभ हो जाएगी।

Ration shops will be made multi-purpose, CSC will open