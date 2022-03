रीवा रेप कांड: युवती को फीस जमा करने बुलाया और दुष्कर्मी संत की बांहों में फेंक दिया

आरोपी ने कहा- महाराज खुश कर दो सब काम हो जाएगा

रीवा सर्किट हाउस में संत ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

सिंगरौली पुलिस ने 'साधु बने शैतान' को किया गिरफ्तार

सतना. प्रदेश भर में सनसनी फैलाने वाले बहुचर्चित रीवा सर्किट हाउस रेप कांड के तार सतना से जुड रहे हैं। पीड़ित नाबालिग अपने मुंह बोले दादा के बुलावे पर कॉलेज की फीस जमा करने रीवा गई थी। जहां दादा ने युवती को झांसा देकर पहले सैनिक स्कूल के पास बुलाया। इसके बाद अपने साथी को भेज कार से रीवा के सर्किट हाउस में बुलवा लिया। यहां दबाव देकर युवती की बहन को झूठ बुलवाकर रीवा में सुरक्षित स्थल पर रुकने की बात कहलवाई। फिर कथित संत महाराज को सौंपते हुए युवती से कहा कि इनको प्रसन्न कर दो तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। इसके बाद संत ने युवती से दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपियों से बच कर युवती जब सड़क पर भाग रही थी तभी उसके परिचितों ने उसे सिविल लाइन थाने पहुंचाया।

Rewa rape case: Called to deposit fees, threw the girl in the arms of the saint