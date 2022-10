युवक की मौत के बाद सिंहपुर के करसरा में हंगामा, चौकी प्रभारी और एएसआइ देररात लाइन अटैच

गांव में फोर्स तैनात : शव सड़क पर रखकर जाम लगाना चाह रहे थे परिजन, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप

सतना. मारपीट में घायल सिंहपुर के करसरा निवासी युवक की उपचार के दौरान रीवा में मौत के बाद शनिवार को गांव में बवाल मच गया। शव लेकर करसरा पहुंचे युवक के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजन शव सड़क पर रखकर बैठना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से रोका तो शव लेने से इनकार करते हुए वहीं बैठ गए। परिजनों की मांग है कि हत्या के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। हंगामे और तनाव के चलते गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। उधर, देररात चौकी प्रभारी और एएसआइ लाइन अटैच कर दिए गए।

Ruckus in Karsara after the death of the youth