satna: समय पर ऑफिस नहीं आने वाले 135 अधिकारियों कर्मचारियों की सेलरी कटी

कलेक्ट्रेट में अधिकारी तो दूर चपरासी तक समय पर नहीं पहुंचते

कलेक्टर के औचक निरीक्षण में ज्यादातर कार्यालय खाली मिले

सतना. संयुक्त कलेक्ट्रेट में हालात ऐसे हैं कि कलेक्टर भले समय से अपने ऑफिस पहुंच जाएं लेकिन अन्य शाखाओं और कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी समय से नहीं पहुंचते हैं। हालात तो ऐसे हैं कि अधिकारी तो दूर चपरासी भी समय पर नहीं पहुंचते जिनके जिम्मे समय से पहले पहुंच कर कार्यालय का ताला खोलना और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करना है। गुरुवार को कलेक्टर 10 बजे अपने केबिन में पहुंचे और सभी कार्यालयों में लगे सीसीटीवी कैमरे से कर्मचारियों की उपस्थिति देखी। 10.30 बजे तक ज्यादातर शाखाएं और कार्यालय सूनसान नजर आए। इसके बाद कलेक्टर ने पूरे संयुक्त कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया तो 11 बजे तक 135 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने इन सभी लोगों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी किए हैं।

Salary cut for 135 public servants who did not come to office on time