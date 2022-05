दो लोगों की एक ही 'पहचान', आधार कार्ड देख चकराए अधिकारी

बैंक कर्मियों की सतर्कता से पकड़ में आया मामला

एक आधार कार्ड के फर्जी होने की संभावना

Published: May 05, 2022 11:59:51 am

सतना. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा बनाये जाने वाले आधार कार्ड के नंबर यूनीक होते हैं। किन्ही भी दो लोगों के आधार नंबर किसी भी स्थिति में एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन सतना जिले के नागौद तहसील निवासी दो लोगों के आधार नंबर एक ही होने का मामला सामने आया है। इसमें एक महिला और दूसरा पुरुष है जिनके आधार नंबर सामान है। यह मामला नागौद स्थित मध्यांचल बैंक के अधिकारी की सजगता से पकड़ में आया है।

Same 'identity' of two people, officers shocked to see Aadhar card