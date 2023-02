विंध्य की सबसे प्रभावशाली व्यावसायिक संस्था पर भाजपा नेता का कब्जा, देखिए विजेता पदाधिकारियों की सूची

Vindhya Chamber Election: सतीश सुखेजा अध्यक्ष, महामंत्री बने संदीप जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनोहर वाधवानी को मिली सबसे बड़ी जीत





Satish Sukheja became the president of Vindhya Chamber of Commerce