सतना जल संकटः पेयजल परिवहन के लिए 1.18 करोड़ की योजना शासन को भेजी

ग्रीष्मकाल में जिले के 107 गांव पेयजल संकट के दायरे में पाये गए

सबसे ज्यादा 34 लाख रुपये के पेयजल परिवहन की योजना अमरपाटन विकासखंड की

पीएचई विभाग के अधिकारियों ने तैयार की कार्ययोजना

सतना. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भले ही पूरे साल भर जिले को पानीदार बनाने के दावे करता रहा हो लेकिन हकीकत यह है कि इस साल जिले के 107 गांव ग्रीष्मकाल में पेयजल के गंभीर जल संकट से जूझेंगे और इसे खुद ही पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री ने न केवल स्वीकार किया है बल्कि ग्रीष्मकाल में इन समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल संकट से बचाने के लिये आनन फानन में 1,18,20,960 रुपये की कार्ययोजना भी बना डाली है। कार्ययोजना के तहत यह राशि पेयजल परिवहन में उपयोग होने वाली है, और इसके लिए सहायता राशि शासन से मांगी गई है। उधर जिले के जानकारों के मुताबिक यह दफ्तर में बैठ कर बनाए गए कागजी आंकड़े हैं।

Satna water crisis: 1.18 crore plan sent to the government for drinking water transport