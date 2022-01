Satna: निगम के 71 पार्कों में 102 प्रजातियों के पौधे, सर्वाधिक विविधता 'मैत्री' में

पहली बार सतना में किया गया बॉटनिकल सर्वे

विदेशी और बाहरी प्रजातियों के पौधे सबसे ज्यादा,

नीम और गुलमोहर जैसे देशी पौधे भी काफी

Published: January 25, 2022 11:45:42 am

सतना. क्या आपको पता है कि शहर के पार्कों में जो हरियाली आप देखते हैं उसमें कितने प्रजाति के पौधे हैं और उनके क्या लाभ हैं। नगर निगम द्वारा पहली बार शहर के 71 पार्कों में कराए गए बॉटनिकल सर्वे में पाया गया है कि यहां 102 अलग-अलग प्रजातियों के 2989 पौधे लगे हुए हैं। इनके लाभ और गुण के संबंध में जानकारी देने अब इन सभी पौधों में क्यूआर कोड लगाया जा रहा है, जिसे स्कैन करके आप उस पौधे की सारी जानकारी पा सकते हैं। सर्वे का काम व्यंकट 1 के कक्षा 9वीं और 11वीं के बच्चों ने शिक्षिका डॉ अर्चना शुक्ला के मार्गदर्शन में पूरा किया है।

Satna: 102 species of plants in 71 municipal parks, maximum diversity in 'Maitri'