सतना जिले के नगरीय निकायों में कम होंगी ओबीसी की 14 सीटें

सुको फार्मूले के अनुसार नागौद, चित्रकूट और मैहर में यथावत रहेंगी सीटें

Updated: May 23, 2022 11:29:26 am

सतना. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत संबंधित विभाग आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके है। नगरीय निकायों में आरक्षण की जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार सतना जिले के ज्यादातर नगरीय निकायों में ओबीसी सीटों को नुकसान होना तय माना जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि किसी भी निकाय में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। लेकिन नगरीय निकायों में जो पूर्व में आरक्षण हुआ था उनमें ओबीसी का आरक्षण फ्लैट रखा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले के बाद पूर्ववर्ती आरक्षण में ओबीसी की सीटें ज्यादा हो रही हैं। लिहाजा उनमें अब कमी होगी।

Satna: 14 seats of OBC will be reduced in urban bodies