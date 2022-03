satna e-uparjan: 210 किसानों ने कराया था 483 हैक्टेयर रकवे का फर्जी पंजीयन

समर्थन मूल्य पर खरीदी के पहले किये जा रहे सत्यापन में सामने आया सच

सतना. विगत वर्षों में किसानों के नाम पर फर्जी पंजीयन करवा करवा जिस तरीके से व्यापारियों और अन्य लोगों ने बाहर का गेहूं लाकर यहां बेचा था उस पर लगाम लगाने इस बार कलेक्टर ने काफी सख्ती दिखाई है। इस बार सत्यापन में गड़बड़ी पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की चेतावनी देते हुए तय मापदण्ड के अनुसार सत्यापन करने के निर्देश दिए गये थे। इससे बड़े पैमाने पर गड़बड़झाले पकड़ में आने शुरू हो गए हैं। चार अलग अलग श्रेणियों के 39090 किसानों का सत्यापन इस बार किया जाना है। जिसमें से अब तक 24556 किसानों का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिसमें 210 किसानों द्वारा 483.48 हैक्टेयर रकवे का पंजीयन गलत पाया गया है। अब इसे खरीदी पोर्टल से अलग किया जाएगा। पंजीयन में सर्वाधिक गड़बड़झाला अमरपाटन और मझगवां तहसील में पाया गया है।

