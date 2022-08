satna: गुजरात से आए 24 हजार तिरंगों की जांच में 194 ही सही मिले

हर घर तिरंगा अभियान के लिये आई थी 1.98 लाख तिरंगों की खेप

बैरंग वापस भेजे गये सभी अमानक राष्ट्र ध्वज

सतना। हर घर तिरंगा अभियान के लिये सतना जिले में 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये तय किया गया था कि जिले के स्व सहायता समूह 3 लाख तिरंगा झंडे का निर्माण करेंगे और शेष दो लाख तिरंगे केन्द्र सरकार द्वारा तय किये गये वेण्डर से लिये जाएंगे। लेकिन जब गुजरात के वेण्डर से तिरंगों की यह खेप सतना पहुंची और वितरण के लिये बंडल खोले गये तो काफी संख्या में तिरंगे झंडे ध्वज संहिता के मानदंडों में खरे नहीं उतरे। इसके बाद रेण्डम तौर पर 24 हजार झंडों का परीक्षण किया गया तो सिर्फ 194 राष्ट्रीय ध्वज तय मापदंडों के अनुकूल पाये गए। इतने बड़े पैमाने पर ध्वज संहिता के अनुकूल ध्वज नहीं मिलने पर इन्हें बुधवार को वापस कर दिया गया।

satna: 24 thousand tricolors from Gujarat were tested, only 194 were found correct