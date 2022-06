satna: 458 मतदान केन्द्र क्रिटिकल, गुंडों बदमाशों की तैयार की गई कुण्डली

नाते रिश्तेदारों सहित खाने पीने तक की जानकारी का बनाया गया डोजियर

सतना. आसन्न पंचायत चुनावों को देखते हुए शांति पूर्ण, निष्पक्ष और निर्विघ्न निर्वाचन की सारी तैयारियां जिला और पुलिस प्रशासन ने पूरी कर ली है। मतदान केन्द्रों में मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अनापेक्षिक घटना न हो इसको लेकर क्रिटिकल केन्द्रों का निर्धारण कर लिया गया है। इनमें 257 संवेदनशील और 201 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र तय किये गये हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर गुंडा बदमाशों का पूरा डॉजियर तैयार किया है। जिसमें उनके घर, परिवार सहित उनकी हर हरकतों का पूरी कुण्डली तैयार कर ली है। इसी के आधार पर पुलिस की लगातार इन सभी पर पैनी नजर रहेगी। इसके लिये बीट प्रभारियों को भी पृथक से जिम्मेदारी दी गई है।

458 Polling Stations Critical, Kundli prepared for the goons and miscreants