Satna: सतना के 8 नर्सिंग कॉलेज का होगा भौतिक सत्यापन

टीचिंग एरिया से लेकर लैब तक का होगा परीक्षण

नवीनीकरण से पहले कलेक्टर को दी गई जिम्मेदारी

Published: October 13, 2022 10:46:26 am

सतना. नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े को देखते हुए इस बार निजी नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता नवीनीकरण के पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग उनका भौतिक सत्यापन कराने जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है। इसमें यह देखा जाएगा कि दस्तावेजों में नर्सिंग संस्थाओं ने जहां अपनी स्थापना बताई है वहीं वह स्थापित है या नहीं? इसके अलावा कॉलेजों के भौतिक निरीक्षण में यह भी देखा जाएगा कि कॉलेजों में मापदंड के अनुसार टीचिंग एरिया और लैब आदि है या नहीं? यह निरीक्षण 31 अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

Satna: 8 Nursing Colleges of Satna will have physical verification