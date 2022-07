satna: जनपद चुनावों में जमकर चली गईं चालें और खूब हुई दुरभि संधियां

7 अध्यक्ष भाजपा ने जीते तो एक पर कांग्रेस का कब्जा

Published: July 29, 2022 10:54:24 am

सतना. जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा अपने तीन अध्यक्ष जिताने में सफल रही। रामपुर बाघेलान, अमरपाटन और मैहर में भाजपा समर्थित अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये। लेकिन रामनगर में भाजपा कांग्रेस के हाथों मात खा गई। यहां अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी काबिज हुईं। सबसे कश्मकस भरा मुकाबला रामनगर में देखने को मिला। यहां एक मत से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत हासिल की। इस तरह दोनों चरणों के जनपद अध्यक्षों के निर्वाचन की स्थिति देखे तो 7 जनपदों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई तो एक स्थान पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीता। हालांकि पहले चरण में सोहावल को लेकर उहापोह की स्थिति थी लेकिन देर रात यहां के अध्यक्ष प्रत्याशी ने खुद को भाजपा के समर्थन की बात कहते हुए कांग्रेस की जीत का गुब्बारा फोड़ दिया।

satna: 8 out of 7 janpad presidents of BJP