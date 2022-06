satna: गजब का चुवावी डाटा... परियोजना अधिकारी बने चपरासी तो महिला को दिखाया पुरुष

गलती संस्था प्रमुखों की, परेशान हो रहा जिला निर्वाचन कार्यालय

डाटा फीडिंग में भारी गड़बड़ी, कइयों के दो बार नाम डाले

सतना. इस समय चुनाव ड्यूटी के लिये मतदान दल गठन का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन मतदान दल गठित होने के बाद जब अधिकारियों-कर्मचारियों के पास ड्यूटी आदेश पहुंच रहे हैं तो उन्हें देख कर उनके होश फाख्ता हो रहे हैं। हालात यह है कि कहीं महिला को पुरुष बताते हुए उनकी ड्यूटी लगा दी गई है तो कई शासकीय सेवकों की दो स्थानों पर ड्यूटी लगा दी गई है। इसी तरह किसी के बैंक खाते गलत है तो किसी का पद गलत है। ऐसे में जिला निर्वाचन कार्यालय की कार्मिक शाखा को लगातार कर्मचारियों की ड्यूटी में संशोधन करना पड़ रहा है। वहीं विवाद की स्थिति बनने पर लोग शिकायत लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंच रहे हैं।

satna: amazing election data... the project officer became the peon then showed woman to man