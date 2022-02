Satna: कोटेशन फिक्सिंग पर डीईओ से जवाब तलब, जिपं सीईओ करेंगे जांच

इधर जिला शिक्षाधिकारी से रमसा ग्रुप में खरीदी न करने के जारी किये गये निर्देश

Published: February 07, 2022 10:27:41 am

सतना. विद्यार्थियों के लिये ऑन लाइन शैक्षणिक सामग्री की व्यापक उपलब्धता तथा शैक्षणिक मोबाइल एप के उपयोग की दृष्टि से स्कूल शिक्षा विभाग विद्यालयों में टैबलेट खरीदने के निर्देश दिए है। सतना जिले में लगभग 500 टैबलेट संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों को खरीदना था। इससे पहले कि टैबलेट खरीदे जाते, डीईओ कार्यालय के संदेश के बाद बीईओ कार्यालय से स्कूलों को टैबलेट के फिक्स तीन कोटेशन फार्म भेज दिये गये और तय फर्म से ही खरीदी करने कहा गया। पत्रिका में इस मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने जिला शिक्षाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ डॉ परीक्षित झाड़े और अपर कलेक्टर राजेश शाही को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

Satna: Answer sought from DEO on fixing quotations, CEO ZP will inquiry