बाणसागर फेज टू : 33 लाख आबादी की प्यास बुझाएगी 6000 करोड़ की परियोजना

रीवा के 2251 और सतना जिले के 785 गांवों में पाइप लाइन से पहुंचेगा पानी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे जल जीवन मिशन की योजना का शिलान्यास





satna: Bansagar project will quench the thirst of 33 lakh population