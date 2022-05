satna: सुपर ओवर में बिना रन बनाए कलेक्टर इलेवन ने जीता मैच

पहली बार हुए सरकारी स्कूलों के समर कैम्प का व्यंकट 1 मैदान में हुआ ग्रैंड फिनाले

सतना. कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नवाचार करते हुए जिले में पहली बार सरकारी विद्यालयों में भी समर कैम्प का आयोजन कराया। जिसमें विद्यालयों के बच्चों के लिये विभिन्न शारीरिक और मानसिक खेल आयोजित किये गये। इन खेलों का ग्रैंड फिनाले रविवार को व्यंकट वन के खेल मैदान में क्रिकेट मैच के साथ हुआ। व्यंकट 1 और व्यंकट 2 के बीच हुए इस मैच में बच्चों के उत्साह वर्धन के लिये खुद कलेक्टर अनुराग वर्मा और जिला पंचायत सीईओ डॉ परीक्षित राव ने लीड किया। दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और मैच टाइ रहा। इसके बाद सुपर ओवर खेला गया। जिसमें बिना रन बनाए कलेक्टर इलेवन ने जीत हासिल की। मैच उपरांत विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाडि़यों को ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, डीईओ नीरव दीक्षित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी सहित काफी संख्या में विद्यार्थी और दर्शक मौजूद रहे।

satna: Collector's XI won the match without scoring a run in the super over