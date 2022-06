satna: नगर निगम सतना में कांग्रेस ने तय किये 17 वार्डों में सिंगल नाम, दो पार्षदों की टिकिट काटी

अंतिम फैसला राजधानी में, देर रात तक प्रत्याशी चयन समिति की चली बैठक

प्रदेश कांग्रेस मनोनीत प्रभारी और सह प्रभारी रहे अनुपस्थित

सतना। नगरीय निकाय चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम सतना के पार्षद पदों को लेकर कांग्रेस की चयन समिति ने तस्वीर स्पष्ट कर ली है। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस द्वारा मनोनीत प्रभारी और सह प्रभारी की अनुपस्थिति में देर रात तक चली बैठक में पार्षद पदों के प्रत्याशियों के नाम तय कर लिये गये हैं। इनमें से 17 वार्डो में सिंगल नाम तय हुए हैं। शेष में दो या तीन नामों का पैनल बनाया गया है। चयन समिति ने दो पार्षदों के टिकिट भी काट दिये हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को राजधानी में होगा। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को पार्षद पदों के आवेदन की प्रक्रिया के बाद चयन समिति की बैठक होनी थी लेकिन अभिलेख तैयार न होने और कुछ असंतोष की स्थिति को देखते हुए बैठक को अगले दिन के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद मंगलवार को चयन समिति की बैठक रात को आयोजित की गई। शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद के घर में रात 9 बजे से शुरू हुई बैठक देर रात डेढ़ बजे तक चली। इस दौरान वार्ड वार आवेदनों का परीक्षण और आपसी रायशुमारी के बाद वार्ड वार प्रत्याशी तय किये गये। कुछ स्थानों पर आम सहमति नहीं बनने से दो और तीन नामों का पैनल बनाया गया है।

Congress finalizes the tickets for the post of Municipal Corporation Satna councilor